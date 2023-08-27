Этой ночью российские оккупанты подняли в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, общий потенциал пуска которых - 88 ракет.

В итоге ночью 27 августа был осуществлён пуск до 8 целей, 4 из которых были сбиты, а остальные, согласно официальным заявлениям, могли оказаться обманками.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал эту странную атаку.

"Пуск осуществлялся с 5 самолётов из 11. То есть, по 1-2 ракеты с самолёта. Ещё одним необычным явлением было то, что пуск осуществлялся в районе Энгельса. Напомню, что ранее пуски Х-101/555 осуществлялись с воздушного пространства над Каспийским морем. С других локаций пуски этих ракет были редкостью", — пишет эксперт.

По его словам, оккупанты пытаются изменить тактику нанесения ракетных ударов, выбрать оптимальную локацию и комплекс поражающих и отвлекающих средств.

"Смена локации — это прощупывание нового маршрута полёта ракеты, реакции на это нашей ПВО. Что же до количества самолётов, то применение большего числа Ту-95МС, нежели совершается пусков, может быть обусловлено демонстрацией повышенной угрозы массированного удара, что максимально активизирует всё ПВО по Украине, что фиксирует российская сторона", — объяснил Александр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что эта атака не имела цели уничтожить десятки объектов, это была просто разведка с учётом новой тактики нанесения ударов. При этом если российское командование осталось удовлетворено результатом, то следующего, уже настоящего удара можно ожидать в ближайшее время.

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