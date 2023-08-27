Есть как минимум три направления, где ВСУ могут перейти к действиям стратегического уровня.

Основная линия обороны противника уже вскрыта передовыми частями ВСУ, сейчас расширяются плацдармы для ввода уже основных статегических резервов.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Даше Счастливой.

"Есть возможность такого рода действий в районе Орехово, есть такая же возможность в районе Заветного Желания, то есть вскрытие и прорыв, и есть возможность прорыва линии обороны россиян на левом берегу Днепра, при форсировании Днепра. То есть есть как минимум три направления, где возможны действия уже стратегического уровня, именно об этом и говорит генерал Залужный, естественно, не показывая направлений как таковых, но, судя по линии фронта, это понятно, где могут быть в одном месте, в двух или в трех одновременно", — заявил Роман Свитан.

Эксперт также рассказал, что есть уже много разведанных целей в районе Токмака, по которым ВСУ начинают работать "Хаймарсами".

"Ну а дальше, как только ближе подойдем, уже включится армейская артиллерия, которая уничтожит все Токмакские военные базы, там их очень много. Токмак они превратили в такую большую военную базу, можно сказать, подготавливают его к полному окружению, но россияне в окружении сидеть не будут, а тем более после того, как мы эти базы все накроем", — добавил Роман Свитан.

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