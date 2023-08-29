Ситуация на востоке Украины обостряется, российские оккупационные войска стягивают силы на Купянско-Лиманском направлении. Туда они бросают более боеспособные подразделения.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, сейчас фиксируется передвижение дополнительных российских войск на территории Украины.

"Зашли дополнительные российские подразделения или продолжают заходить на оккупированную. Одна часть – это пошли на Восток больше боеспособные подразделения, они находятся как раз на Купянско-Лиманском направлении. А вторая часть – менее боеспособны подразделения зашли на юг для усиления существующих. Там есть подкрепление, враг перебросил и перебрасывает систематически, потому что они несут потери и им нужно их пополнять", - говорит Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, теперь ситуация на Купянском направлении может обостриться.

"Теперь, я думаю, что ситуация на Купянском направлении может обостриться и бои там будут более интенсивными. В конце концов, потому что вот это перебрасывание дополнительных подразделений оно не просто так. То есть Россия готовится к наступательным действиям на Купянско-Лиманском направлении. Это понятно, это известно, поэтому там и присутствует генерал Сырский, он контролирует ситуацию на месте. Потому что там будет оживление, непременно" – сказал эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Ситуация уже заставляет нервничать: оккупанты стягиваются на Запорожском участке после прорыва ВСУ.

Как сообщала Politeka, С удовольствием пошел работать на оккупантов: стала известна личность предателя из Славянска.

Также Politeka писала, что Оккупанты неожиданно изменили тактику ракетных ударов: украинцев предупредили о новой опасности.