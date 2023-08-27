Сначала в пресс-службе Херсонской ОВА сообщили, что российская армия атаковала населенные пункты области из авиации. Враг сбросил управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Около 12:40 оккупанты накрыли огнем село Веровка Тягинской общины. В результате этого удара 35-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще один местный житель был доставлен в больницу с ранениями.

За минувшие сутки захватчики совершили 61 обстрел Херсонской области, выпустив 272 снаряда, из них по Херсону – 5 артиллерийских обстрелов (36 снарядов). Один человек погиб, трое ранены.

Тем временем глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что накануне россияне ударили ракетами по Краматорской общине, повредив магистральный газопровод.

Всего за сутки оккупанты нанесли 19 ударов по гражданскому населению, используя авиацию, ракеты, ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию, танки и минометы. Под огнем находились 12 населенных пунктов, поврежден 21 гражданский объект, в том числе пять жилых домов, гараж, фермерское хозяйство, ЛЭП, газопровод.

Так, на Волновахском направлении рашисты нанесли два авиаудара и 31 артобстрел по Угледару. В Богоявленке оккупанты повредили дом и магазин, также под огонь попали Пречистовка и Максимовка.

Последние новости Украины:

Предательницей оказалась учительница: женщина пыталась сорвать украинское наступление под Бахмутом.

Как сообщала Politeka, ситуация на Запорожье резко изменилась в пользу ВСУ.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой угрозе после странного обстрела со стороны рф.