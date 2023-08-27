Российские пропагандисты грозятся масштабным наступлением на Лимано-Купянской оси и сравнивают Купянск с Бахмутом.

На Лимано-Купянской оси сосредоточены подразделения двух групп войск противника, а именно «Запад» и «Центр».

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что суммарно это вторая по численности концентрация сил во всей зоне боевых действий (первая по количеству в Запорожской области).

Но, по словам эксперта, эта группа войск имеет не столько наступательный функционал, сколько оборонный.

"А теперь вопрос. Какова вероятность успешного наступления и прорыва обороны противника подразделениями, у которых не наступательный функционал, а оборонный? Нет, они конечно могут наступать и даже прорвать оборону. Но при этом они потеряют в 3-4 раза больше людских и механизированных ресурсов, чем при наступлении с полноценным функционалом.

В свою очередь, продвижение ценою обескровливания своего ресурса, пригодного для обороны, приводит к тому, что и оборону ты не сможешь держать", — пишет Александр Коваленко.

Военный обозреватель напомнил, что попытки россиян наступать на Лиман и Боровую провалились, то же самое сейчас происходит на Купянском направлении.

Оккупанты со второй половины июня так и не достигли ни одной поставленной цели, не сумев отвлечь внимание Генштаба ВСУ с Запорожской области на восток, а также превратить Купянск во второй Бахмут.

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