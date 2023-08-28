Ситуация в россии в настоящее время свидетельствует о развертывании кампании, направленной на создание угроз и подстрекательство напряженности. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что оккупанты планируют провести дополнительную мобилизацию, с целью призыва в армию дополнительных полумиллиона граждан.

По мнению эксперта, Кремлю будет сложно собрать такое масштабное число новобранцев, особенно учитывая, что только прошлой осенью им удалось призвать всего лишь 250 тысяч россиян.

"Среди информационных угроз, с которыми мы имеем дело, одной из них является распространение слухов о том, что российские власти готовятся призвать 450 тысяч новых призывников. Эти слухи сопровождаются обсуждением возможности введения общей мобилизации и объявления всенародного военного положения.

Такие действия направлены на усиление давления, чтобы заставить наших партнеров и нас прекратить военные операции и, возможно, к весне вернуться к переговорному столу" - добавил эксперт.

Также эксперт подметил, на Луганском и Донецком направлениях ВСУ сейчас в основном в режиме активной обороны. На Востоке мы связываем войска противника, чтобы он не мог их перебросить на Запорожье.

"Там наступать пока на данный момент стратегически неправильно, неграмотно, потому что освобождать Донбасс, отрезать Донбасс от россии нужно по левому берегу Северского Донца с выходом на Луганск, а дальше на Краснодон".

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