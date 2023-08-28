Так, в течение минувших суток враг бил по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского района Хирковщины, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В результате обстрела из РСЗО в с. Одноробовка Богодуховского района поврежден частный жилой дом и торговый киоск.

«Погибла женщина 39 лет. Получила ранение 16-летняя девушка», - сообщили в ОГА, добавив, что состояние девушки удовлетворительное и госпитализация ей не понадобилась.

В с. Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.

В результате минометных обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.

«Кроме того, под вражескими ударами находились Ветеринарное и Красное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района», – рассказали об атаках в Хирковской ОГА.

Добавим, что под вражеским огнем остается и Запорожская область.

За минувшие сутки область всколыхнули 104 удара. Под огнем находились 27 населенных пунктов.

В результате атаки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектах социальной инфраструктуры.

Добавим, ночью 28 августа противник нанес по Украине удар ракетами морского и воздушного базирования.

«Четыре крылатых ракеты «Калибр» были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины», - сообщили в воздушных силах ВС Украины.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели: две крылатые ракеты "Калибр"; две управляемые авиационные ракеты Х-59.

К сожалению, есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.

На данный момент известно о двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Известно, что россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района. В результате взрыва возникло возгорание помещения масличницы, где люди работали в ночную смену.

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Также сообщалось о новом ракетном ударе по Кривому Рогу.

Также сообщалось, что Россия переходит к тотальной войне – что изменилось в тактике оккупантов.