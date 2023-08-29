Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, по крайней мере, один полк этой дивизии уже фиксируется юго-восточнее села Новопрокоповка.

Очевидно, предполагает Машовец, что это лишь "первая ласточка" и два других полка, с большой долей вероятности, тоже скоро окажутся на этом направлении.

Таким образом, на Токмакском направлении будут сосредоточены основные силы сразу 3-х дивизий противника, и это без учета отдельных частей и подразделений.

«А их здесь тоже - вполне достаточно... И даже подразделений морской пехоты. Противник явно стягивает на Токмакское направление все, чем он может именно сейчас (то есть, наиболее быстро) "рискнуть"... Соединения воздушно-десантных войск, в этом отношении, избранные им неслучайно: мобильность, компактность», - обращает внимание Машовец.

По словам военного эксперта, особенностью именно российских десантно-штурмовых частей и соединений является тот факт, что они хотя и уступают в огневых способностях мотострелковым и танковым "аналогам", но не на критично кардинальном уровне.

«Их козыри в другом – скорости и мобильности. Именно то, что сейчас крайне важно командованию противника в Южной операционной зоне. Ну и, в конце концов, десантников вполне можно усилить танками, артой и прочим "тяжелым" вооружением и средствами поражения уже "по месту"», - поясняет Машовец.

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