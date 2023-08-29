ВСУ пошли в атаку и освободили квадратный километр территории под Бахмутом.
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Максим Жорин рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.
“Чрезвычайно сложные, интенсивные бои из-за такого давления с обеих сторон, потому что обе стороны чрезвычайно хотят продвигаться вперед. Враг опрокидывает сюда постоянно резервы и усиливает те подразделения, которые здесь есть. Здесь чрезвычайно жесткие бои и чрезвычайно сложные в основном они идут вокруг населенных пунктов Клещевка, Андреевка и Курдюмовка”, - рассказал Жорин.
По его словам, украинские войска продвигаются и удерживают инициативу.
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"Нам удается удерживать инициативу, нам удается удерживать динамику и продвижение". – рассказал Жорин.
Он добавил, что для оккупантов потеря Бахмута очень болезненна с политической точки зрения, поэтому они ожесточенно держат оборону.
Просто для них страшна даже, как мысль - это поражение под Бахмутом. Она для них очень опасна даже политически, а не только с военной точки зрения. Именно поэтому они сюда опрокидывают очень много сил и резервов. А второе – это то, что они до сих пор не изменили планов и они рассматриваются направление, как возможное для дальнейшего наступления внутрь нашей страны. Они от этой затеи не отказались и так как по-прежнему после Бахмута они планировали продвигаться дальше так до сих пор. На их картах в их планах оно и остается, и они действительно живут еще такими мечтами”, - рассказал Максим Жорин.
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