В Румынии в городе Констанца в жесткое ДТП попал автобус с украинцами.

Автокатастрофа произошла в понедельник вечером, сообщает Politeka.net со ссылкой на СМИ Румынии.

Сначала сообщалось, что пострадали 15 человек, среди них – два ребенка. Впоследствии стало известно, что 8 взрослых доставлены в больницу в сознании с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек прошли медицинское обследование на месте и от госпитализации отказались.

В автобусе на момент ДТП было около 40 украинских пассажиров.

Сообщается также о причине крушения – автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты.

На опубликованных с места кадрах можно увидеть, что крышу автобуса почти срезало.

Напомним, в Киеве произошло ДТП с участием известного блоггера и победительницы шоу "Холостяк" Даши Квитковой.

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