Автокатастрофа произошла в понедельник вечером, сообщает Politeka.net со ссылкой на СМИ Румынии.
Сначала сообщалось, что пострадали 15 человек, среди них – два ребенка. Впоследствии стало известно, что 8 взрослых доставлены в больницу в сознании с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек прошли медицинское обследование на месте и от госпитализации отказались.
В автобусе на момент ДТП было около 40 украинских пассажиров.
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Сообщается также о причине крушения – автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты.
На опубликованных с места кадрах можно увидеть, что крышу автобуса почти срезало.
Напомним, в Киеве произошло ДТП с участием известного блоггера и победительницы шоу "Холостяк" Даши Квитковой.
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