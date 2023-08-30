Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения.
В Шевченковском тоже падение обломков.
"Все службы следуют на место", - отметил Кличко.
Известно, что медики выезжали по вызовам по двум адресам в Шевченковский район.
«По адресам вызовов медиков пока пострадавших не обнаружили», - сообщил впоследствии Кличко.
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Мэр столицы также сообщил, что пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где пылает после падения обломков на крышу торгового помещения.
Также тушение пожара продолжается в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании.
Кроме того, стало известно об еще одном возгорании.
"Выявлено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе.
Там есть возгорание на открытой местности", – сообщил Кличко.
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"По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла", - сообщил Кличко.
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Также сообщалось, что Виталий Ким сделал заявление относительно эвакуации.