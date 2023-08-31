Россияне ударили по центру Купянска Харьковской области, появились первые подробности о последствиях.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Рлег Синегубов, оккупанты ударили по центральной части города Купянск в 10.30.

В результате артиллерийского обстрела получил ранение мужчина 1962 года рождения. Его госпитализировали.

«Есть повреждения нежилых помещений, админпостроек и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы», - сообщил Синегубов.

На одном из фото можно увидеть, что в результате атаки у одного из домов провалилась крыша, окна вылетели.

Отметим, что Купянск и Купянский район постоянно подвергаются жестоким обстрелам со стороны российских захватчиков. Местных жителей призывают эвакуироваться.

Как рассказывал Синегубов, в Купянске и окружающих общинах, постоянно находящихся под обстрелами, остается около 11 тысяч человек.

«Почти каждый день фиксируем пострадавших гражданских. Так что эвакуироваться необходимо», - призвали в Харьковской ОГА.

Напомним, что минувшей ночью около полуночи враг обстрелял с. Ольховка Купянского района.

В результате атаки был поврежден неэксплуатируемый дом произошел пожар.

Ранее в результате обстрела с. Осиново Купянского района произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

В городе Купянск обстрелом было повреждено частное домовладение, произошел пожар.