В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку "шахедов" по Одессе. В результате, украинские силы ПВО сбили 22 из 25 ударных беспилотников, однако, три из них все же упали и нанесли вред. Это новая тактика россиян – в подобных атаках они испытывают нашу систему ПВО.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, при прокладывании маршрута "шахедов" россиянами сразу просчитываются некоторые моменты, связанные с коэффициентами пресыщения нашей системы противовоздушной обороны.

"Они их прекрасно знают, потому некоторые "шахеды" специально идут вроде как на убой, что называется, для того, чтобы несколько "шахедов" прошло. Тут вопрос даже такой, что, зная определенный коэффициент, россияне могут его вычислить. У них задача стояла, чтобы прошло, допустим, три "шахеды". Для того чтобы прошло три "шахеды", надо сверху еще 22, которые точно собьют", - рассказал Роман Свитан о тактике оккупантов.

Как считает эксперт, в этот раз именно во время атаки на Одессчину, россияне применили такую тактику.

"Ну вот вся эта волна, она для того и была создана, чтобы допустим прошло там два или три "шахеды". То есть вот так они пытаются вскрыть нашу систему противовоздушной обороны. Иногда у них это получается. А нам надо маневрировать постоянно, надо увеличивать количество мобильных групп для сбивания "шахедов", - говорит Свитан.

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