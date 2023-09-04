В ночь на 4 сентября враг атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, пуски происходили с мыса Чауда, Крым, и Приморско-Ахтарска, рф.

Всего были зафиксированы пуски 32 "шахедов", которые атаковали Одесскую область и Днепропетровщину.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Напомним, что в Одесской и Днепропетровской области, к сожалению, есть попадания.

«Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар», – сообщали в Днепропетровской ОГА.

В Одесской области – атакованная гражданская инфраструктура на Дунае. Повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

К счастью, потерпевших нет.

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Также сообщалось, что в Одесской области произошел взрыв - детали и фото с места.

Крым того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ набирает обороты.