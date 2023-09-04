Популярная украинская актриса, звезда юмористической студии "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая недавно объявила, что после укуса клеща заразилась болезнью Лайма и уже начала лечение, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Виктория Булитко поделилась сторис из автомобиля и рассказала о еще одной проблеме – она постоянно опаздывает.

Как видно, Виктория Булитко сидит за рулем своего автомобиля и застряв в пробке решила записать сторис. Актриса рассказала, что у нее была назначена встреча на 10 часов утра, и она была уверена, что успеет. Затем встречу подвинули еще на полчаса, однако, судя по тому, что Виктория Булитко застряла в пробке, она все равно опоздает.

"Не знаю, что с собой делать, но я такой опоздун. Мне нужно было на десять утра, и я такая, ну хорошо, успею. Потом мне предложили, зная меня, а давай на 10.30. И я такая, супер, спасибо, я успею. А сейчас вижу, что я не успеваю даже на 10.30. Ну что с этим делать?", - рассказала Виктория Булитко в одной сторис.

А затем во втором видео показала, что таки застряла в пробке, и поэтому опаздывает.

"И вообще, это не я, здесь просто пробка вот такая. Вот, видите", - говорит актриса в сторис.

Последние новости Украины:

Напомним, "Сумасшедшая мать": молодая жена Павлика рассказала о серьезных проблемах сына, врач напугал диагнозом.

Как сообщала Politeka, "Аня себя любит": жена продюсера "Квартал 95" удивили украинцев неудачным видео в новом образе.

Также Politeka писала, что "Невероятно больно": звезда "Орел и Решка" Бедняков эмоционально обратился к украинцам после увиденного.