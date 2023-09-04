В украинской столице произошел пожар в жилой многоэтажке и, к сожалению, он оказался трагическим.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей, пожар вспыхнул в многоэтажке по адресу ул. Симиренко, 11 в Святошинском районе столицы.

"На месте было установлено, что горит квартира на 14 этаже", - рассказали столичные спасатели.

К сожалению, спасти удалось не всех. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело женщины.

Пока о причинах пожара не сообщается – это установят правоохранители.

Добавим, что с утра Киев всколыхнуло очередное тревожное сообщение – столичная полиция снова получила информацию о заминировании всех средних школ и колледжей Киева.

«Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией», - сообщили в КМВА, призвав сохранять спокойствие.

Также в КМВА предупредили о военных учениях сегодня и в течение трех последующих дней в пределах Дарницкого района.

Цель – наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

«Обращаем внимание на запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники! Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», - говорится в предупреждении.

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