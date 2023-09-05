Работать вдоль линии фронта, "связывать" россиян, выманивать, и убеждать их удерживать наши войска на передней линии может быть частью плана.

Необходимо не только освобождать украинские земли, но и применять стратегию "утилизации" российской армии, а также привлекать как можно больше оккупантов в ловушку - это главные цели на ближайшее время. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан подметил, украинским войскам пока что требуется некоторое время, чтобы полностью окружить крупные группировки российских войск на Южном направлении фронта.

"У россиян все еще есть несколько резервных войск: часть армии находится в районе Мариуполя, и часть резервной 35-й армии находится в районе Токмака. Возможно, это была новая стратегия - работать вдоль линии фронта, "связывать" россиян, выманивать, и убеждать их удерживать наши войска на передней линии.

Мы выманиваем их в предполагаемую ловушку, так как если 35-я армия также будет замешана в боях в районе Орехово, и мы в это время начнем продвигаться в сторону Мариуполя, то создастся ловушка. И это будет ловушка для трех областей (Херсонская, Запорожская и Крым окажутся не просто в оперативной ловушке), - делится эксперт.

Эксперт ранее подметил, поскольку российские силы сосредоточили большую часть своих ресурсов на первой линии обороны, то вторая и третья линии обороны практически не укреплены.

Последние новости Украины:

Напомним, Ситуация под Бахмутом снова изменилась: что сейчас происходит в районе Клещеевки и Андреевки.

Как сообщала Politeka, Уже на старте: ВСУ получают мощное усиление благодаря нашим ракетам, в чем опасность для оккупантов.

Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: коснется ли призыв студентов, ответ адвоката.