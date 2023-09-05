Необходимо не только освобождать украинские земли, но и применять стратегию "утилизации" российской армии, а также привлекать как можно больше оккупантов в ловушку - это главные цели на ближайшее время. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан подметил, украинским войскам пока что требуется некоторое время, чтобы полностью окружить крупные группировки российских войск на Южном направлении фронта.

ВСУ, война

"У россиян все еще есть несколько резервных войск: часть армии находится в районе Мариуполя, и часть резервной 35-й армии находится в районе Токмака. Возможно, это была новая стратегия - работать вдоль линии фронта, "связывать" россиян, выманивать, и убеждать их удерживать наши войска на передней линии.

Мы выманиваем их в предполагаемую ловушку, так как если 35-я армия также будет замешана в боях в районе Орехово, и мы в это время начнем продвигаться в сторону Мариуполя, то создастся ловушка. И это будет ловушка для трех областей (Херсонская, Запорожская и Крым окажутся не просто в оперативной ловушке), - делится эксперт.

Эксперт ранее подметил, поскольку российские силы сосредоточили большую часть своих ресурсов на первой линии обороны, то вторая и третья линии обороны практически не укреплены.

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