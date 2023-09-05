В Силах обороны уверены, что вторая линия обороны оккупантов тоже окажется очень мощной.

Так, спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун не исключил, что вторая линия обороны оккупантов может содержать сеть подземных тоннелей.

"У россиян было больше года времени, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют", - отметил Штупун в эфире телемарафона.

По словам спикера, вторая линия российской обороны достаточно мощная.

«Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико», - пояснил Штупун.

Спикер также выразил надежду, что траншеи, окопы и перекрытия окупантов будут не столь прочны.

Ранее Александр Штупун рассказал, как враг распределил ресурсы на линиях обороны.

«Если считать три линии на 100%, то это 60-20-20. То есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения.

Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками», — отметил Штупун.

По словам спикера, первую линию обороны украинские бойцы разминировали вручную, потому что любую технику враг брал на прицел и пытался ее уничтожить. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и ночью.

Также Штупун предполагал, что россияне думали, что украинцы не пройдут первую линию обороны.

В свою очередь аналитики Американского института изучения войны отметили, что ВСУ давят на более слабую вторую линию обороны оккупантов, поэтому теперь успехи украинских воинов должны ускориться.

Украинские войска размещают больше техники в этих районах и опрокидывают больше техники и бойцов в следующую оборонную линию захватчиков. Однако минные поля по-прежнему будут представлять существенную угрозу.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что вторая линия обороны отличается от первой тем, что на ней сконцентрирована механизированная составляющая.

"Это большое количество БМП, БМД, а БТР, БМП, это танки, это артиллерия, которая отводится сейчас ближе к линии тыловой. Техника размещается на границе с третьей линией, чтобы хоть как-то обезопасить себя от высокоэффективной контрбатарейной борьбы со стороны Сил обороны Украины".

Эксперт обратил внимание, что если обрушится вторая линия обороны, то на третьей российским оккупантам держаться не за что будет.

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