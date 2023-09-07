Об этом в эфире радио НВ рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, наиболее перспективное для наступления - Мариупольское направление.

“Именно там меньший укрепрайон. Там можно пройти по высоте. У нас самые лучшие позиции в этом районе. Поэтому сейчас идет подготовка к зачистке плацдарма. Скорее всего, плацдарм будет где-то между Угледаром и Старомлиновкой. Вот как раз Новодонецкое и Новомайорское расположены посредине, если смотреть на карту”, - говорит эксперт.

Он прогнозирует, что движение будет в сторону Кременчика дальше или на Мариуполь или в Урзуф или Ялту. Кроме этого, будет движение войск и на других участках фронта на юге. И среди них – Левый берег Днепра.

«Вероятнее всего, там мы просто ждем, когда будут преодолены основные линии обороны. Вопрос в том, есть ли для этого у нас ресурсы. Но мы этого знать не можем. Поэтому этот вопрос уже к нашему Генштабу. Именно через количество ресурсов будет выбрано одно, два или три направления. Мы можем рассказать о всех трех, по которым можно двигаться, но Генштабу принимать решение о движении”, – говорит Свитан.

По его словам, с военной точки зрения ВСУ сначала будут увольнять Херсонищину и Запорожскую область и перережут сухопутный коридор. Следующей задачей будет освобождение Крыма. А напоследок — освобождение Донбасса.

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