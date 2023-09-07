Украинский журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что в истерике враг бьется уже не первый день, но только сейчас Геншта ВСУ «хоть и очень скупо» заявил про успехи бригад ЗСУ к Югу от Бахмута.
«… Российские «военкоры» закатывают истерики на тему Клещеевки уже дня три. Причем не «констатируют сложную ситуацию», а именно закатывают реальные истерики», - отметил Сазонов в своем телеграм-канале, добавив, что действительно к Югу от Бахмута по Клещеевке и не только ЗСУ выжимает врага с позиций.
При этом каждый освобожденный метр дается украиинским защитникам крайне тяжело – оккупанты сильно укрепились.
По словам Сазонова, враг боится окружения.
«Они сейчас очень активно зарываются в землю, и перебрасывают резервы на север от Бахмута. К десантуре и прочим подкинули «барсиков» и старых знакомых из газпромовской ЧВК. Там тоже все заминировано, от «зеленки» местами ничего не осталось, так что двигаться вперед будет сложно. Но… впереди Соледар и шансы оказаться в котле «Бахмут» у оккупанта вполне реальные. Если не сделать вовремя жест доброй воли», - заверил Кирилл Сазонов.
Военнослужащий отметил, что россиянам не стоит затягивать с этим «жестом».
«Если с этим жестом затянуть, то с господствующих высот украинская арта отлично отработает по трассе на Лисичанск», - подчеркнул военнослужащий.
Отметим, что Генштаб ВСУ подтвердил частичный успех украинских защитников к югу от Бахмута.
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