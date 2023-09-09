Основное движение направлено восточнее Токмака, и будущие действия в отношении этого города будут зависеть от масштабов движения в целом.

Силам обороны Украины не придется взятие Токмака штурмовать напрямую, так как их стратегическая цель заключается в достижении Азовского побережья и перекрытии сухопутного коридора. Это можно достичь несколькими различными методами, согласно словам Романа Свитана, офицера запаса ВСУ и военного эксперта.

"Основной целью является достижение Азовского побережья, а не взятие Токмака. Это стратегически важно для перекрытия сухопутного коридора в Крым. Даже при подходе на расстояние 20-25 километров к трассе Бердянск-Мелитополь с севера, это уже обеспечивает оперативный контроль над сухопутным коридором.

Токмак сам по себе не представляет такого стратегического интереса для сил обороны Украины. Основное движение направлено восточнее Токмака, и будущие действия в отношении этого города будут зависеть от масштабов движения украинских войск" - делится эксперт в видео.

Военный эксперт оказал оптимистический прогноз относительно места и условий, при которых российские войска могли бы проявить "жест доброй воли".

Если нам удастся пересечь железную дорогу и захватить контроль над трассой, ведущей с Мелитополя в Токмак, то практически отрежем Токмак от снабжения военной амуницией. Это может заставить россиян задуматься о своем уходе.

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