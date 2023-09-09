Однако любые атаки на таком рельефе вынуждают российские войска покидать свои укрепленные позиции.

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, выразил мнение о том, что российские вооруженные силы готовятся к контратаке на Купянском направлении в годовщину успешного Харьковского контрнаступления ВСУ. В интервью для YouTube-канала "Фабрика новин", полковник запаса ВСУ и военный летчик-инструктор Роман Свитан поделился своими взглядами на эту ситуацию.

В настоящее время оккупанты предпринимают попытки двигаться в обратном направлении вдоль аммиачной трубы от Валуека к Купянску. Они пересекают реку Оскол в районе Купянска-Узлового, что можно рассматривать как попытку совершить реванш.

"Российские силы определенно будут стремиться двигаться и давить украинские силы на реки Оскол и Северский Донец с востока на запад и юго-запад. Однако перед этим им необходимо вернуть под свой контроль города Купянск-Узловой и Лиман.

Наилучшие оборонительные позиции для оккупантов будут именно вдоль рек Оскол и Северский Донец. Однако любые атаки на таком рельефе, как на Купянско-Лиманском направлении, вынуждают российские войска покидать свои укрепленные позиции, что открывает возможность ВСУ применить кассетные боеприпасы" - делится эксперт.

Россияне, по всей видимости, имеют намерение двигаться вдоль аммиачной трубы в сторону Купянска-Узлового. Это для них крайне важно, заключил эксперт.

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