Погодные условия, особенно на направлении Олешки-Армянск, не должны сильно влиять на ход боевых действий.

Вооруженные силы Украины имеют шансы прорвать все оборонительные линии российской армии. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что это может произойти даже быстрее, чем предсказывают в американской разведке.

Роман Свитан также указывает на возможность форсирования реки Днепр и вторжения в Крым в этом году, при условии наличия достаточного числа ресурсов и средств. Он подчеркивает, что погодные условия, особенно на направлении Олешки-Армянск, не должны сильно влиять на ход боевых действий.

"Если мы к осенним дождям подойдем к югу от Токмака, ближе к Азовскому побережью, дожди мешать не будут. Они, по меньшей мере, не будут наносить такой вред" - делится эксперт.

При этом ближе к зимнему периоду, как предполагает эксперт, интенсивность ракетных атак снизится, а российские вооруженные силы могут начать использовать дроны-камикадзе. Однако увеличение числа зенитно-ракетных комплексов помешает им создать блокаду, как они пытались сделать ранее.

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