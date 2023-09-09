По мнению американских аналитиков, украинским военным необходимо продвинуться дополнительно на 10-15 километров на южном направлении, чтобы усложнить логистику российских сил. Этот шаг также повлечет за собой удар по сухопутному коридору в Крым.

Детальнее об этом рассказал полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, который подчеркнул необходимость создания дополнительного опорного пункта на расстоянии еще 15 километров к югу.

"Это позволит нарушить важные логистические цепочки оккупационных войск. Важно также учесть фактор обеспечения безопасных условий для работы реактивных систем залпового огня HIMARS.

Конкретно, это предполагает продвижение на 15 километров на юг и создание базы, которая позволит развернуть системы HIMARS. Они смогут оказать давление на трассу Мелитополь – Бердянск" - делится эксперт.

Также эксперт подметил, в настоящее время оккупанты предпринимают попытки двигаться в обратном направлении вдоль аммиачной трубы от Валуека к Купянску. Они пересекают реку Оскол в районе Купянска-Узлового, что можно рассматривать как попытку совершить реванш.

Российские силы определенно будут стремиться двигаться и давить украинские силы на реки Оскол и Северский Донец с востока на запад и юго-запад.

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