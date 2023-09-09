В Запорожской области на Токмакском направлении оккупанты продолжают перегруппировку во фланговых районах участка наступления ВСУ.

В районе северо-западнее села Новопрокоповка противник готовится к серии контратак в сторону Работино. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его мнению, российское командование при любых обстоятельствах (включая дальнейшее развитие украинского прорыва восточнее Новопрокоповки) будет пытаться удержать район с. Вербовое.

"И это может происходить исключительно по одной простой причине – подготовке активных наступательных действий в полосе обороны 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд). Утрата противником контроля над районом с. Вербовое очевидно либо существенно усложнит этот процесс, либо вообще сделает его невозможным", — объяснил Константин Машовец.

Военный обозреватель заключил, что на данный момент командование противника вполне уверено в своей способности полностью помешать продвижению украинских войск в южном направлении (как по направлению на с.Очеретуватое, так и в сторону с.Харьково, обходя с.Новопрокоповку с востока).

"И одновременно, в своей способности активными наступательными действиями на флангах украинской группировки если и не окружить украинскую наступательную группировку, то по крайней мере, заставить украинское командование снять часть своих сил и средств с "вершины" своего наступления и переместить их на свои фланги, — добавил эксперт.

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