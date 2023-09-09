Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в районе Бахмута, а также на Донецком направлении.

Южнее Бахмута попытки российских оккупантов при поддержке "кадыровцев" улучшить свое положение путем возвращения себе контроля над районом обороны северо-западнее села Клещиевка провалились.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Также, по его словам, провалились попытки потивника предотвратить взятие ВСУ под контроль самого с.Клещиевка.

"На обоих направлениях противник не только не добился положительного для себя результата, но и был вынужден отступать. В полосе обороны 72-й омсбр противника в районе с.Андреевка передовые подразделения ВСУ, очевидно, смогли не только выйти на окрестности этого села, но и продвинуться даже дальше, ЗА рубеж обороны противника по железной дороге, причем, активно продвигаясь вдоль нее к с.Зеленополье и с.Курдюмовка", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что на Донецком направлении в районе с.Опытное противник был вынужден отойти почти к самому селу, прекратив свои атаки в сторону западной окраины Авдеевки. Кроме того, южнее Первомайского, по направлению на Пески противнику также пришлось оставить пару посадок из-за несостоятельности своих подразделений.

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