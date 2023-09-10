Командование противника заранее подготовилось к удержанию рубежа с.Приютное - с.Заветное Желание, учитывая его значение для всей ситуации западнее Старомлыновского узла обороны врага. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Во-первых, по его словам, оккупанты отвели чуть южнее далеко выдвинутые к северу от этого рубежа свои подразделения. Во-вторых,мподготовили серию контратакующих и штурмовых действий в районе Приютного, чтобы обеспечить устойчивость левого фланга системы своей обороны в этом районе.

"Вылилось это в серию атак силами подразделений 60-й отдельной мотострелковой бригады и 247-го десантно-штурмового полка в районе с.Приютное, в результате чего передовые подразделения ВСУ были вынуждены северо-восточнее и западнее села отойти с ряда позиций", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель также отметил, что на другом фланге основной дирекции украинского наступления на Бердянском направлении, в районе Новодонецкого противник продолжает удерживать сам поселок и контролирует дорогу, ведущую из него в сторону с.Керменчик. Хотя, по словам эксперта, ВСУ, конечно, могут осуществлять огненное влияние на эту коммуникацию противника.

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