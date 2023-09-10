Сейчас подготовка к операции достигла своего пика, и на месте находятся группы оккупантов

Российские оккупационные силы пытаются продвигаться в направлении населенных пунктов Купянск и Купянск-Узловой, расположенных в Харьковской области Украины. Однако украинские военные успешно сдерживают наступление противника. На этом направлении уже было несколько серьезных атак, о чем детальнее сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Оккупанты ценят стратегическое значение указанных населенных пунктов и в течение полугода пытаются захватить их. Сейчас подготовка к этой операции достигла своего пика, и на месте находятся группы оккупантов, состоящие из приблизительно 40-45 тысяч человек, представляющие серьезную силу.

"Местные власти давно начали процесс эвакуации населения из этих районов. В будущем российские силы, вероятно, продолжат двигаться в данном направлении.

У них там серьезная сила. Мы их удерживаем. Было несколько серьезных атак, но удержали с помощью артиллерии и резервов" - делится эксперт.

Также эксперт подметил, российские силы определенно будут стремиться двигаться и давить украинские силы на реки Оскол и Северский Донец с востока на запад и юго-запад. Однако перед этим им необходимо вернуть под свой контроль города Купянск-Узловой и Лиман.

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