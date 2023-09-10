Всего за 10 дней сентября российскими оккупантами было применено 168 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что это уже больше, чем за весь август (167), и немногим меньше, чем за весь июнь (197).

"Суть вопроса вот в чём. Основная часть ударов приходится по Одесской области. Ранее российские оккупанты на протяжении июля регулярно терроризировали саму Одессу, нанося удары по портовой инфраструктуре ракетами. Но, не исключено, что эта слишком дорогая и дефицитная форма террора исчерпала свой ресурс. А потому, по дунайской портовой инфраструктуре сосредоточили дроны", — пишет эксперт.

Александр Коваленко отметил, что на днях в рф озвучили планы производить 6 тысяч Shahed-136 в год — по 500 дронов в месяц. По его словам, такого количества не мог производить даже Иран.

"На налаженном производстве ББ "Ланцет" нет и близко таких объёмов выпуска. Собственно, исключительно по имеющимся данным, россия не имела возможности за лето открыть крупносерийное производство Shahed-136, которое превышало бы производство уже имеющихся образцов БПЛА и ББ. Но, предварительный показатель налётов за сентябрь несколько настораживает", — добавил военный обозреватель.

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