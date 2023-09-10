Эксперт считает, что осенний период с изменчивой погодой не окажет значительного воздействия на фронт.

Для продвижения в южных регионах Украины, согласно высказыванию полковника запаса, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, ВСУ необходимо уделить по несколько недель для каждой главной позиции и вражеских точек обороны.

"По моему мнению, к октябрю мы имеем все шансы пройти через третью оборонительную линию, которая простирается примерно до Токмака.

Если мы сместимся к южной части Токмака, ближе к побережью, осенние дожди не будут представлять такой серьезной преграды, как если бы наша армия находилась на уровне Запорожья или северного Донбасса", - делится эксперт.

При наличии достаточных ресурсов форсирование реки Днепр и наступление на Крымском направлении могут быть осуществлены уже в текущем году. Эксперт считает, что осенний период с изменчивой погодой не окажет значительного воздействия на фронт в районе Армянска и нескольких других населенных пунктов.

Эксперт также рассказывал, российские оккупационные силы пытаются продвигаться в направлении населенных пунктов Купянск и Купянск-Узловой, расположенных в Харьковской области Украины. Однако украинские военные успешно сдерживают наступление противника. На этом направлении уже было несколько серьезных атак.

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