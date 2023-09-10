На Токмакском направлении стало очевидно, что командование российских оккупантов уже достаточно сильно нервничает.

Командование противника продолжает стягивать на Токмакское направление все возможные силы и средства. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что в частности в районе с.Новопрокоповка фиксируется развертывание очередной "партии мобиков".

По словам эксперта, причиной того, что российское командование загнало толпу мобиков в район Новопрокоповки, может быть подготовка рф серии контратак по направлению Копани – Работино, потому что для этого удержание северной части с.Новопрокоповка является "жизненно необходимым".

"Вчера по определенным каналам стала распространяться информация о том, что восточная часть с.Новопрокоповки и северо-западная часть с.Вербовое якобы уже в "серой" зоне...а передовые подразделения ВСУ УЖЕ пересекли полевую дорогу, ведущую из Новопрокоповки в Вербовое", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что если эта информация соответствует действительности, то это означает лишь одно, но очень важное - передовые подразделения ВСУ преодолели первую позицию главного рубежа обороны противника на всю ее глубину построения.

Эксперт добавил, что информация о развертывании подразделений 237-го десантно-штурмового полка противника в районе юго-восточнее с. Ильченково также сейчас носит дискуссионный характер.

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