Оккупанты уже готовятся к развертыванию второй линии обороны, особенно в случае продвижения украинских войск.

Россия намерена продолжать удерживать долгий срок вооруженный конфликт в Украине. Тем не менее, если Вооруженные Силы Украины смогут захватить Токмак в Запорожье, это может привести к разрушению обороны российских войск. Это мнение выразил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Оккупанты уже готовятся к развертыванию второй линии обороны, особенно в случае продвижения украинских войск в направлении Азовского побережья. Скорее всегод, российский фронт будет выстроен вдоль трассы Донецк - Волноваха - Мариуполь и будет иметь контур в Запорожье и Херсоне" - делится эксперт.

Однако, если ВСУ смогут добраться до Токмака, это может привести к разрушению оборонительной линии России. Российская сторона будет стараться затянуть конфликт как можно дольше, возможно, даже до выборов в США, что практически означает продолжение конфликта не на один год.

Эксперт также подметил, оккупационные силы начали процесс вывода своего личного состава и техники с территории Беларуси, и как результат, угроза наступления с этой стороны значительно снизилась.

В течение длительного времени вероятность наступления со стороны Беларуси казалась маловероятной, особенно после успешного изгнания оккупантов с северных территорий Украины.

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