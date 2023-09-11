На данный момент Силы обороны контролируют въезд и выезд российских войск из Бахмута.

На Бахмутском направлении военное положение у российских вооруженных сил становится критическим, поскольку на севере города продолжает продвигаться Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Эту ситуацию обсудил военный эксперт Роман Свитан, рассказав детальнее о ситуации на фронте.

"Как только ВСУ введут резервы для разгрузки ситуации на Запорожском фронте, враг готов ударить в Луганском направлении, в основном через Купянско-Сватовское направление. В дополнение к этому, враг будет стараться удержать наши войска, которые на данный момент обходят Бахмут" - поделился эксперт.

Если украинским войскам удастся продвинуться на север Бахмута и занять район Берховки, тогда российский гарнизон окажется в трудном положении. По словам полковника запаса ВСУ, на данный момент Силы обороны контролируют въезд и выезд российских войск из Бахмута.

Также эксперт добавил, оккупанты уже готовятся к развертыванию второй линии обороны, особенно в случае продвижения украинских войск в направлении Азовского побережья. Скорее всегод, российский фронт будет выстроен вдоль трассы Донецк - Волноваха - Мариуполь.

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