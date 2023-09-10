В Запорожской области на Бердянском направлении ситуация оживилась, особенно на флангах.

После удачных для себя контратак в районе с.Приютное противник остановился и закрепляется в отраженных посадках, надеясь на то, что "снял непосредственную угрозу" своему району обороны в Приютном.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Более того, по определенным признакам его командование надеется возобновить атакующие и штурмовые действия на этом участке. В частности, противник действует по двум основным направлениям – вдоль дороги из Приютного на Новодаровку и по направлению к Ровнопольским прудам", — заявил эксперт.

Но, по его мнению, это явно временное явление.

"Ведь, очевидно, что снова "наступать на те же грабли", то есть толкаться далеко к северу от рубежа Приютное - Заветное Желание, в условиях, когда в районе с.Старомайорское находятся украинские войска... ну такое, с тактической точки зрения, очень сомнительное мероприятие", — отметил Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что на противоположном фланге основной оси украинского наступления ВСУ на Бердянском направлении ситуация, похоже, развивается иначе. Передовые подразделения ВСУ северо-западнее с.Новомайорское пересекли речку Шайтанка и вклинились в оборону противника между этими двумя поселками на расстояние примерно в 1 км и таким образом прервали рокадное сообщение между ними, по крайней мере, в тактической зоне.

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