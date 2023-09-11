Так, стало известно, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, пишет Politeka.net.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
«Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта», – заявила Маляр.
По словам заместителя Министра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.
Вооруженные Силы Украины сейчас закрепляются на новых позициях.
Добавим, ранее украинский защитник, который ведет телеграмм-канал "Бахмутский демон", сообщил, что в Опытном все приближается к "жесту доброй воли" оккупантов.
По словам бойцов, Опытное уничтожено, закрепиться там негде, поэтому бои идут очень тяжелые.
Тем временем в российских пабликах царит истерика по поводу того, что «вторая армия» отступает из Опытного в сторону Донецка.
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