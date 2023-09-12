В настоящее время оккупанты готовятся не к тому, чтобы ослабить нашу атакующую активность.

Когда Украина мобилизует свои главные резервы для предстоящего наступления, тогда противник будет готов нанести удар в направлении Луганска.

Военный эксперт Роман Свитан также поясняет, что для российских сил это критически важно остановить продвижение украинских оборонительных сил около Берховки, на пути к Бахмуту, потому что их риск оказаться в окружении значительно возрастает.

Полковник запаса ВСУ высказал предположение о том, как ВСУ должны готовиться к возможной атаке со стороны оккупантов.

"В настоящее время они готовятся не к тому, чтобы ослабить нашу атакующую активность, а скорее к тому моменту, когда наши резервы, уже готовые к прорыву фронта в Запорожье и продвижению на Азовское побережье, будут введены.

Именно в этот момент они намерены ударить по направлению Луганска, в основном в районе Купянско-Сватовского направления, возможно, через Кременную к Торскому и Лиману" - поделился эксперт.

Ранее эксперт подметил, оккупанты уже готовятся к развертыванию второй линии обороны, особенно в случае продвижения украинских войск в направлении Азовского побережья. Скорее всегод, российский фронт будет выстроен вдоль трассы Донецк - Волноваха - Мариуполь и будет иметь контур в Запорожье и Херсоне.

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