Общее количество войск на фронте остается примерно неизменным, но снижается их боеспособность.

На данный момент можно наблюдать ослабление восточного фланга фронта из-за переброски некоторых частей 41-й российской общевойсковой армии из районов под Купянском, Сватовым и Кременной на Запорожское направление, близ Орехова.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ, Роман Свитан, поделился информацией о стратегии украинских вооруженных сил, заключающейся в использовании ротации вражеских сил для своего продвижения в разных направлениях.

"Общее количество войск на фронте остается примерно неизменным, но снижается их боеспособность. Части 41-й армии, которые уже понесли потери, перебрасываются на Запорожское направление, чтобы противостоять наступлению украинских войск, в то время как части 25-й армии, которые еще не участвовали в боевых действиях, продолжают формироваться и готовятся к декабрю" - поделился эксперт.

При этом он добавил, украинские вооруженные силы используют этот момент, чтобы проводить контратаки и наступательные операции.

В частности, имеется активность в районе Сватового, а также операции азовцев в районе Кременских лесов, где также удается противостоять российским войскам.

При этом оккупанты готовятся не к тому, чтобы ослабить нашу атакующую активность, а скорее к тому моменту, когда наши резервы, уже готовые к прорыву фронта в Запорожье и продвижению на Азовское побережье, будут введены.

Последние новости Украины:

Напомним, Ситуация на фронте неожиданно изменилась: что задумали оккупанты на Токмакском направлении.

Как сообщала Politeka, Уклонисты в Одесской области получили немалый срок из-за "самоволки": что решил суд.

Также Politeka писала, что Новая массированная атака рф: оккупанты изменили форму террора, украинцам указали на тревожный нюанс.