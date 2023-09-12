Для создания окружения вокруг Бахмута потребуются также высоты на севере, в частности, несколько высот в районе Берховки.

В настоящее время начинаются подготовительные работы по разборке второй линии обороны. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Враг осознает, что Клещеевка находится под угрозой окружения со стороны украинской артиллерии, поэтому они отказываются атаковать этот населенный пункт. Мы будем применять аналогичные тактики для вытеснения врага из Андреевки, а затем из Курдюмовки и Бахмута", - подчеркнул эксперт.

Для создания окружения вокруг Бахмута потребуются также высоты на севере, в частности, несколько высот в районе Берховки, за которые сейчас идут бои. Российские войска пытаются сдерживать украинское наступление, но пока не добиваются успеха.

Кроме того, среди российских сил наблюдается нехватка боеприпасов.

Согласно Главному управлению разведки Украины, уже составлен конкретный список легитимных военных целей как в рф, так и на временно оккупированных территориях, которые необходимо уничтожить.

Эксперт предположил, что новый украинский дрон возможно уже используется в операциях против российских военных объектов.

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