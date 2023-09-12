Выполнение этой задачи позволит создать ситуацию, в которой у российских военных будут серьезные проблемы.

Одной из приоритетных задач для Вооруженных Сил Украины является вывод из строя Крымского моста и контроль над сухопутным коридором, который является ключевой логистической магистралью.

Военный эксперт и бывший полковник Вооруженных Сил Украины, Роман Свитан, выразил мнение о важности разрушения снабжения вражеских сил на юге региона. Он подчеркнул, что это может привести к тому, что российские военные окажутся в сложной ситуации, находясь в зоне оперативной изоляции.

"Сейчас важно достичь железнодорожной линии в районе Токмака через Волноваху, что будет считаться успешным развитием событий на юге. После этого ВСУ смогут контролировать сухопутные маршруты, ведущие к городам Бердянск и Токмак, а также Ростов и Мелитополь.

Выполнение этой задачи позволит создать ситуацию, в которой у российских военных будут серьезные проблемы с поставкой топлива и боеприпасов, что затруднит их ведение боевых действий" - делится эксперт.

Враг осознает, что Клещеевка находится под угрозой окружения со стороны украинской артиллерии, поэтому они отказываются атаковать этот населенный пункт. Мы будем применять аналогичные тактики для вытеснения врага из Андреевки, а затем из Курдюмовки и Бахмута, также подчеркнул эксперт.

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