Популярный украинский комик и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который во время войны уехал жить в США, часто делится в Instagram подробностями своей американской жизни. Так, в этот раз Александр Эллерт показал в сторис скриншот с ведущим Дмитрием Шепелевым и высказал свое мнением о нем.

Как известно, недавно в сети появилась информация, что белорусский телеведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев оказался во временно оккупированном Мариуполе. Туда Шепелев, который когда-то работал на украинском телевидении, приехал снимать программу о животных.

Похоже, приезд Шепелева в оккупированный Мариуполь, очень зацепил Александра Эллерта, как и других украинских звезд. Комик назвал ведущего нецензурным словом и написал: "А вроде белорус был".

Отметим, что ранее свое мнение о Шепелеве, который примкнул к российским пропагандистам, выразил украинский телеведущий Анатолий Анатолич. По словам ведущего, он знаком с Шепелевым с 2006 года, и в украинской тусовке его в то время всегда считали своим.

"Приехать в Мариуполь сейчас – это признать себя частью этой нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима, о животных. Надеюсь ты прочтешь это. К сожалению, в личные не могу сказать тебе какое ты никчемное …", - высказался Анатолич.

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