ВСУ давят по всей линии фронта и пойдут в прорыв там, где будут наибольшие потери у врага.

Объясняя ситуацию на поле боя, полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов пояснил, откуда противник берет резервы, которые тянет теперь на Юг.

«С линии фронта они практически ничего не снимали еще. Они снимают подразделения, части, которые второго эшелона, снимают часть резерва, который мог бы усилить их наступательный потенциал и их позиции. А вот то, что воевало на переднем крае, то и воюет. Там идет пополнение техникой, личным составом…», - сообщил Жданов в своем аналитическом обзоре.

По словам военного эксперта, за счет этих сил у оккупантов и есть возможность пополнять подразделения, действующие на Юге Украины.

«Но при этом линия переднего края не ослабляется, при этом личный состав боеприпасы и техника на восполнение потерь - она идет, как продолжала идти. Да, ее идет все меньше и меньше, да их возможности уменьшаются и тают постепенно, не так быстро как мы бы хотели. Но вот за счет этого произойдет ослабление», - отметил военный эксперт.

ВСУ, по словам военного аналитика, пойдут в прорыв там, где будет наименьшая концентрация сил врага, где оккупанты понесут наибольшие потери. При этом главные сили ВСУ еще не были введены в бой.

«Действительно, главные силы мы еще не вводили в бой. Мы сегодня давим на оборону врага теми силами, которые есть, оперативными резервами – частично мы их ввели в бой и ими продавливаем оборону. Тем самым, вынуждая врага перебрасывать части с одного фланга на другой фланг и таким образом они исчерпывают свои боевые возможности», - говорит Жданов.

Как пример аналитик привел ситуаци на Купянско-Лиманском направлении, где россияне планировали пойти в наступление.

«Они планировали его еще летом и пытались его его начать, три попытки были, но сегодня уже не стоит вопрособ этом наступлении. Почему? Потомучто потери. Потомучто нет второго эшелона. Чем они будут наращивать усилие при наступлении? После прорыва первой линии обороны надо вводить второй эшелон, который наращивает усилия и развивает успех, если он есть.

А если второго эшелона нет, чем вы будете развивать успех? Ничем. Вот именно в этом и состоит сегодня стратегия и действия нашего генерального штаба», - пояснил Олег Жданов.

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