Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Донецкой области, в результате жестоких обстрелов есть погибший.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов - били из авиации, РСЗО «Град», артиллерии.

Под огнем находились Авдеевка, поселки Великая Новоселка, Курдюмовка и Нью-Йорк, села Дилиевка, Желание Первое, Клещиевка, Ласточкино, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Орловка, Предтечино, Старомайорское, Юрковка.

В результате ударов повреждены 8 жилых домов, ангары, хозяйственные постройки.

Также сообщается, что управляемую авиабомбу «КАБ-500» россияне сбросили на Великую Новоселку, разрушили ангары.

Предварительно, без пострадавших.

Кроме того, оккупанты накрыли артиллерией Торецк и Дилиевку, разрушены 5 частных домов.

В результате безжалостных действий оккупантов один человек погиб в Константиновке.

Добавим, что оккупанты также не оставляют в покое Харьковскую область - в течение суток оккупанты наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов.

Кровавый взрыв прогремел в селе Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец. Там подорвался на противопехотной мине «лепесток» 70-летний мужчина.

Несчастный получил травмы средней тяжести, ампутацию голени и был госпитализирован.

Отметим, КАБ-500 – семейство советских и российских корректированных авиационных бомб калибром 500 килограмм.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемно-детонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Эта бомба активно применялась россиянами в Сирии в 2015 году. После полномасштабного военного вторжения россияне используют КАБ-500 против украинцев.

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