Украинские бойцы укрепляют свои позиции в уже освобожденной части поселка Опытное, расположенного поблизости от Авдеевки. Для оккупационных войск почти невозможно проникнуть в этот населенный пункт. Военный эксперт Роман Свитан отметил, далее украинские силы могут продвигаться в направлении Донецкого аэропорта.
Оккупанты неделю назад попытались северным направлением обойти Авдеевку в районе Красногоровки. Они сосредоточили достаточное количество вооружений и войск, чтобы попытаться окружить Авдеевку с запада. Однако эта группировка была атакована нашей артиллерией, что привело к остановке российских войск.
"В это время украинские силы создали бронегруппу и провели успешную операцию к югу от Авдеевки в направлении Донецка и Донецкого аэропорта. Они заняли часть Опытного и на данный момент укрепляют свои позиции там.
Благодаря лучшим географическим условиям со стороны Авдеевки, украинские силы имеют перевес и могут продвигаться дальше в сторону аэропорта" - делится эксперт.
У российских оккупантов есть серьезные трудности при приближении к Опытному. Со стороны Донецкого аэропорта им подойти не удастся, так как там ровная местность, которая позволяет нам легко наносить удары, также добавил эксперт.
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