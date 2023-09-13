Сложно направить беспилотные летательные аппараты на эти цели, так как после пуска ракет они скрываются с места.

Помимо оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер, в Брянской области россии был развернут дивизион береговых ракетных комплексов Бал, оснащенных противокорабельными ракетами.

Бывший полковник Вооруженных Сил Украины, военный инструктор и опытный летчик Роман Свитан выразил свои комментарии относительно потенциальной угрозы, связанной с возможным использованием оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер оккупационными войсками России.

Фактическое увеличение числа ракетных комплексов Искандер к августу текущего года не зафиксировано. Вместо этого они были перемещены и размещены на всей протяженности линии фронта.

"Уничтожение этих ракетных комплексов оккупантов представляет сложную задачу, так как они размещаются за пределами радиуса действия средств радиоэлектронной борьбы.

Сложно направить беспилотные летательные аппараты на эти цели, так как после пуска ракет они скрываются с места. Поэтому единственным способом уничтожения таких установок может быть их прямое управление с помощью беспилотных аппаратов" - делится эксперт.

Объясняя ситуацию на поле боя, ранее эксперты объясняли, откуда противник берет резервы, которые тянет теперь на Юг.

"С линии фронта они практически ничего не снимали еще. Они снимают подразделения, части, которые второго эшелона, снимают часть резерва, который мог бы усилить их наступательный потенциал и их позиции. А вот то, что воевало на переднем крае, то и воюет".

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