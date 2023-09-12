Несмотря на различные заявления, сбивать оккупантам удается далеко не все.

В Симферополе произошел пожар в военной части. Согласно заявлениям российских властей, в небе было замечено большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, по их утверждениям, были успешно сбиты. Детали раскрыл военный эксперт Роман Свитан.

По информации, 8 БПЛА были замечены, и якобы 8 из них были сбиты. Тем не менее, несмотря на это, возник пожар в военной части и другой инцидент в районе Керчи, что указывает на то, что не все БПЛА были уничтожены.

"Хотя часть беспилотных аппаратов действительно была сбита, однако другая часть, которая, видимо, выполняла важные боевые задачи, с этим справилась. Те видеозаписи, которые мы видим, скорее всего, связаны с выполнением этих задач", - пояснил Свитан.

Эксперт добавил, несмотря на различные заявления, сбивать оккупантам удается далеко не все.

Эксперт также сообщил, фактическое увеличение числа ракетных комплексов Искандер к августу текущего года не зафиксировано. Вместо этого они были перемещены и размещены на всей протяженности линии фронта.

Уничтожение этих ракетных комплексов оккупантов представляет сложную задачу, так как они размещаются за пределами радиуса действия средств радиоэлектронной борьбы.

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