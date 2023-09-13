После того как россияне снизили давление на наши части, мы наблюдаем обратное движение, делится военный эксперт.

Оккупанты сосредоточили большое количество военных ресурсов в зоне временно захваченного Донецка. Однако Вооруженные силы Украины готовы к началу операции по освобождению, об этом высказался детальнее полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

"В районе Донецка сосредотачивается значительное количество военных сил и средств противника. В последние дни мы замечаем перемещение некоторых их частей в направлении Запорожья, попытку задержать наше продвижение...

Это привело к разоблачению некоторых их позиций в районе Донецка, и наши войска воспользовались этим, двигаясь в направлении Авдеевки и Марьинки" - делится эксперт.

По его словам, сейчас заметна положительная динамика, сдвиг фронта в обратном направлении на некоторых участках.

Значительная часть территорий Клещеевки и Андреевки находится под контролем украинских вооруженных сил, также сообщил эксперт. Возможно, в некоторых районах все еще есть улицы, где оккупанты сохраняют свою присутствие, но это связано с тем, что им трудно покинуть эти районы.

Любые попытки перемещения оккупационных сил останавливаются нашей артиллерией. Поэтому в ближайшем будущем российские войска, оказавшиеся в такой оперативной изоляции, будут уничтожены или захвачены в плен.

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