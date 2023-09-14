Что касается техники, то действительно отмечается снижение интенсивности ее использования, делится военный эксперт.

Можно будет говорить о настоящем прорыве фронта, когда Вооруженные силы Украины доберутся до железнодорожной линии, которая находится близко к Токмаку, что составляет дополнительные 20 километров от линии столкновения.

Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, на данный момент стало известно, что на южном направлении эффективность работы западной техники немного снизилась, в связи с чем основной акцент делается на действиях пехоты из-за наличия обширных минных полей.

"Что касается техники, то действительно отмечается снижение интенсивности ее использования. В отсутствие поддержки авиации бросать ее на поле боя в настоящее время представляется крайне рискованным, так как она может стать легкой мишенью для противника" - поделился эксперт.

Также стоит отметить, что важным событием стала информация о рассмотрении Белым домом возможности передачи кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины для системы Himars.

По словам эксперта, новые ракеты в настоящее время имеют большое значение, так как их дальность составляет основную часть от 30 до 45 километров. Это позволяет покрывать железную дорогу от Черниговки до Токмака.

Также на некоторых участках фронта, возможно, скоро удастся создать оперативное окружение и перекрыть поставки врагу.

С учетом того, что линия фронта тянется на более чем тысячу километров, количество сил, привлеченных российской стороной, не достаточно для проведения наступательных действий.

Последние новости Украины:

Оккупанты подготовили серьезную ловушку для ВСУ - названо направление.

Также сообщалось, что у оккупантов истерика из-за ситуации под Бахмутом - спасет только новый "жест доброй воли".

Также напомним, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.