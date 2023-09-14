О новой разроботке украинских ученых рассказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко, пишет Politeka.net.
По словам Романенко, ему удалось пообщаться с украинскими учеными, которые предложили систему идентификации «Шахедов».
При этом метод является достаточно простым и дешевым.
«Речь идет о том, что на вышках сотовой связи ставится аппаратура, которая позволяет по звуку определять нахождение «Шахедов». Учитывая, что густоту мобильной связи и относительную дешевизну такого метода , мы бы в режиме реального времени получали информацию о продвижении дронов над Украиной», - рассказал Романенко в своем телеграм-канале.
Однако, по словам политолога, эти разработки оказались никому неинтересными.
«Как вы думаете, кто-то за год заинтересовался наработками? Х*р с два», - заключил Юрий Романенко.
Последние новости Украины:
Юрий Романенко о переломном моменте Украины: "Огромное перенапряжение сил на фронте".
Также сообщалось о новом скандале в украинском ТЦК.
Напомним также, что грязную коррупционную схему разоблачили в нескольких украинских городах: причастны начальник военкомата и не только.