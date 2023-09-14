Помимо атаки на надводные и подводные ракетоносители, также важно устранить наземные установки и стратегические бомбардировщики.

С наступлением зимы и началом нового отопительного сезона возможно усиление обстрелов Украины со стороны российских оккупантов. Тем не менее, существуют методы для противодействия этим атакам и защиты.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и летчик-инструктор Роман Свитан предостерегает от необходимости нейтрализации пусковых установок противника в первую очередь.

"Сейчас у противника остались всего лишь три дизельных подводных лодки, способных выпускать ракеты "Калибр", а также несколько кораблей-носителей. Поэтому главная задача - это уничтожение именно пусковых установок", - подчеркивает эксперт.

Важно отметить, что в ближайшее время Украина получит несколько самолетов от западных стран, что значительно усилит противовоздушную оборону страны. Наши международные партнеры также проявляют интерес к созданию ПВО-купола над Украиной.

Эксперт считает, грядущая зима будет для Украины менее тяжелой, чем предыдущая, в частности благодаря улучшению системы противовоздушной обороны и уменьшению количества ракет у рф.

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