Разрушение крупного десантного корабля - это один из этапов уничтожения морского пути в Крым. Этот морской путь россия будет использовать после уничтожения Крымского моста. Поэтому важно предпринимать меры по его ликвидации уже сейчас.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о разрушении "морского моста" между Россией и Крымом.

"Нужно помнить про важность нанесения удара по подводным лодкам, с которых российская сторона выполняет запуск ракет "Калибр". Когда эти ракеты запускаются под водой, это практически невидимо для нас, и мы вынуждены перехватывать их, когда они уже приближаются к объектам" - делится эксперт.

У Вооруженных Сил Украины нет средств для уничтожения таких подводных лодок под водой, поэтому они атакуют их, когда они находятся на поверхности. В дополнение к этому, Свитан отметил, что на территории рф существует множество легальных военных целей, включая Останкинскую башню. Этот объект играет важную роль в ретрансляции сигналов управления и связи.

Эксперт ранее высказался о работе ВСУ: что касается техники, то действительно отмечается снижение интенсивности ее использования. В отсутствие поддержки авиации бросать ее на поле боя в настоящее время представляется крайне рискованным, так как она может стать легкой мишенью для противника.

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